Спасатели Оренбуржья проверили паводковую обстановку с воздуха и назвали ситуацию стабильной

Сотрудники МЧС проверили с воздуха обстановку с паводками в Оренбургской области. Они считают, что ситуация стабильна и не вызывает опасений.

«Ледостав наблюдается пока практически на всех западных реках, снег тоже лежит на территории почти всех муниципальных образований. Положительные температуры только установились, поэтому мониторинг ситуации будет продолжаться», — приводит интернет-издание ProOren слова начальника управления гражданской защиты полковника Сергея Рыжова.

Пока серьезных подтоплений нет. В Соль-Илецком городском округе властям пришлось разобрать понтонный мост на время ледохода. Также затопило три низких моста в Новосергиевском и Александровском районах.

На следующую неделю запланированы еще две авиаразведки на Ми-8. Также еженедельно на разведку вылетают коптеры регионального МЧС.

Напомним, что 5 апреля губернатор Оренбуржья Юрий Берг ввел в области режим повышенной готовности из-за паводков.