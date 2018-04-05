Губернатор Оренбуржья ввел в регионе режим повышенной готовности из-за паводков

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. С 6 апреля все организации должны быть готовы к возможным ЧС при паводке.

«Во время паводка в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей», — приводит пресс-служба правительства области слова главы Оренбуржья.

В документе говорится о необходимости привлечь силы и средств муниципальных звеньев Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оренбургскому Гидрометцентру поручено следить за ситуацией. Областное управление Роспотребнадзора должно проверять качество питьевой воды.

Напомним, что в конце марта уровень Урала в Оренбурге уже начал расти. Однако в МЧС сообщали, что он не должен подняться выше 6—7 см.