Отельеры Казани узнали, как защитить Wi-Fi-сети от атак и зачем нужна сеть распределенного контента

В преддверии начала туристического сезона и наплыва гостей чемпионата мира по футболу в Казани прошла практическая конференция «Безопасность и защита информации». Ее организатором выступила Ассоциация отелей г.Казани и Республики Татарстан при поддержке Госкомитета РТ по туризму.

— Для нас важно вместе с коллегами, обладающими высокой экспертизой, обсудить кейсы обеспечения безопасности информационных данных гостей и отельеров, выработать алгоритмы сотрудничества в ходе предстоящего чемпионата мира по футболу. Участники конференции высоко оценили возможность личного общения со спикерами, особый интерес вызвали практические решения Wi-Fi-авторизации, опыт обеспечения кибербезопасности при проведении международных событий, — поделилась впечатлениями Анастасия Иванова, исполнительный директор Ассоциации отелей г.Казани и РТ.

Экспертами мероприятия стали Артур Абдрашитов, зампредседателя Госкомитета по туризму РТ, Алмаз Валиуллин, генеральный директор Центра информационных технологий РТ, Гульнара Сафина, президент Ассоциации отелей г.Казани и РТ, Александр Пальчиков, руководитель по развитию новых услуг корпоративного бизнеса ПАО «МегаФон» в Татарстане, и другие.

— МегаФон обладает большим опытом в предоставлении цифровых сервисов организаторам крупных международных событий. Сейчас в рамках выигранного тендера мы готовим инфраструктуру связи для FIFA, а также развиваем услуги, которые помогут представителям бизнеса справиться с нагрузкой в рамках ЧМ-2018. Применительно к отельному бизнесу мы наблюдаем высокий спрос на услуги по организации безопасных сетей Wi-Fi с авторизацией посетителей. Также в последнее время приобретает актуальность вопрос обеспечения защиты сайтов и веб-сервисов компании. Эти задачи способна решить услуга CDN–сеть доставки контента. Кроме защиты от DDoS-атак она позволяет ускорять загрузку сайта и мобильного приложения, что положительно влияет на конверсию, SEO-эффект и увеличение лояльности к бренду, — сообщил Александр Пальчиков.

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