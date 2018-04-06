Новости общества

21:34 МСК
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане потеплеет до +8

05:30, 06.04.2018
Сегодня в Татарстане потеплеет до +8

В пятницу, 6 апреля, в Татарстане будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный слабый до умеренного. На дорогах местами сохранится гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.

В Казани днем ожидается от +5°С до +8°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан