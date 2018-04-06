Сегодня в Татарстане потеплеет до +8

В пятницу, 6 апреля, в Татарстане будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный слабый до умеренного. На дорогах местами сохранится гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.

В Казани днем ожидается от +5°С до +8°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.