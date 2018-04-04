В марте самая дорогая квартира в Кирове сдавалась за 47 тысяч рублей в месяц

По итогам марта 2017 года на рынке аренды жилья в Кирове появился новый лидер. Самая дорогая квартира в городе сдается за 47 тысяч рублей.

По данным аналитиков портала rekirov.ru, за такую сумму предлагалось снять трехкомнатную квартиру в доме на улице Молодой Гвардии, 90. Ее площадь составила 93 кв. м.

Самой дешевой стала «однушка» по адресу: Большая гора, 2а. Квартира площадью 25 кв. м сдается за 3,5 тысячи рублей в месяц.

Согласно исследованию, долгосрочная аренда однокомнатных квартир подешевела. Средняя ставка опустилась на 1,66%, до 8 615 рублей. Посуточная также стала дешевле на 1,38%, до 928 рублей.

Средняя аренда «двушек» выросла на 0,38%, до 11 125 рублей. Посуточная ставка поднялась на 0,61%, до 1 320 рублей.

Аренда трехкомнатных квартир в среднем составила 13 301 рублей (-6,59%) и 1 533 рублей за сутки (+0,07%)

Напомним, что по итогам февраля самая дорогая квартира в Кирове сдавалась за 40 тысяч рублей в месяц. Аренда самой дешевой оценивалась в 3 тысячи рублей.