Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не стал продлевать контракты с пятью игроками. Команду покинули канадский вратарь Бен Скривенс, латвийский защитник Оскарс Бартулис, защитник Максим Гончаров, а также нападающие Михаил Юньков и Евгений Коротков.

Скривенс провел 35 матчей в регулярном чемпионате за «Салават Юлаев», передает пресс-служба клуба. Еще 11 игр голкипер сыграл в плей-офф.

Бартулис начинал сезон во владивостокском «Адмирале». В регулярном чемпионате за «Салават Юлаев» латвийский хоккеист провел 10 игр, записав на свой счет одну результативную передачу. В плей-офф он принял участие в четырех матчах, но не сумел отметиться результативными действиями.

Гончаров играет за «Салават Юлаев» с 2015 года. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате 35 матчей и набрал пять очков (2 шайбы + 3 передачи), в 13 играх плей-офф защитник забросил одну шайбу.