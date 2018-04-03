Россельхознадзор предложил Турции расширить список поставщиков томатов в Россию

Россельхознадзор предложил Минсельхозу Турции расширить список предприятий, которые хотели бы поставлять в Россию томаты.

«Кроме того, Россельхознадзор предложил Министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Российскую Федерацию томаты, а также программу визита делегации специалистов Россельхознадзора для ознакомления с системой производства томатов на указанных предприятиях», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции. Одобренный объем поставок равен 50 тысячам тонн. На тот момент свою продукцию на российский рынок могли поставлять лишь три турецкие компании. С 1 февраля Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще пяти предприятиям Турции.