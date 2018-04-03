«Дорсервис» займется нанесением разметки на дорогах Кировской области за 45,5 миллионов рублей

ООО «Дорсервис» признано победителем двух тендеров по нанесению разметки на дороги в Кировской области. Компания предложила наименьшую цену и выполнит работы за 45,5 млн рублей.

Изначально стоимость одного лота составляла 50 млн рублей, а второго — почти 26 млн. По данным протоколов, компания снизила стоимость услуг почти на 30 млн рублей.

Оба аукциона проводились 30 марта, следует из сообщений на сайте госзакупок.

По первому аукциону было допущено семь участников, по второму — восемь.

Напомним, что в Казани в 2017 году на дорожную разметку планировали потратить 193 млн рублей. Деньги выделялись из бюджетов города и республики.