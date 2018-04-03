Екатеринбургский «Стройформат» поставит аэропорту Уфы трапы за 12,7 миллиона рублей

ООО «Стройформат» из Екатеринбурга стало победителем тендера на поставку пассажирских трапов для аэропорта Уфы. Стоимость контракта составила 12,7 млн рублей.

Закупка проводилась в форме запроса предложений, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Согласно предоставленным данным, «Стройформат» стал единственным участником закупки.

По информации из открытых источников, ООО «Стройформат» зарегистрировано в Екатеринбурге в октябре 2006 года. Основным видом деятельности компании указаны «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».