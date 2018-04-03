Новости бизнеса

21:53 МСК
Новости раздела
Бизнес

Екатеринбургский «Стройформат» поставит аэропорту Уфы трапы за 12,7 миллиона рублей

13:35, 03.04.2018
Екатеринбургский «Стройформат» поставит аэропорту Уфы трапы за 12,7 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ООО «Стройформат» из Екатеринбурга стало победителем тендера на поставку пассажирских трапов для аэропорта Уфы. Стоимость контракта составила 12,7 млн рублей.

Закупка проводилась в форме запроса предложений, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Согласно предоставленным данным, «Стройформат» стал единственным участником закупки.

По информации из открытых источников, ООО «Стройформат» зарегистрировано в Екатеринбурге в октябре 2006 года. Основным видом деятельности компании указаны «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

БизнесТранспорт Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан