Минобрнауки РТ направит на организацию Международной олимпиады по русскому языку 6 млн рублей

Министерство образования и науки Татарстана направит 6 млн рублей на организацию и проведение в Казани Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Точная дата проведения олимпиады неизвестна. Деньги на организацию выделят из бюджета РТ.



Организаторы собираются привлечь не менее 270 человек. Участниками очного тура станут победители отборочного тура из стран СНГ, а также субъектов России.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 апреля. Срок оказания услуг истекает 31 декабря 2018 года.



Ранее «Реальное время» писало, что Минобразования РТ не нашло желающих провести Международную олимпиаду по татарскому языку.