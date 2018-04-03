Стадион к ЧМ-2018 в Волгограде ввели в эксплуатацию
Новый стадион в Волгограде — «Волгоград Арена», который летом примет четыре матча чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении Министерства спорта РФ.
Тестовый матч состоится 21 апреля. Встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Ротор» (Волгоград) и «Луч-Энергия» (Владивосток).
Новую арену построили на месте стадиона «Центральный», домашнего для футбольного клуба «Ротор». Она расположена у подножья комплекса «Мамаев курган». Стадион способен принять до 45 тысяч зрителей.
Напомним, 23 марта в Калининграде ввели в эксплуатацию стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018.СпортФутбол
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