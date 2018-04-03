Стадион к ЧМ-2018 в Волгограде ввели в эксплуатацию

Новый стадион в Волгограде — «Волгоград Арена», который летом примет четыре матча чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении Министерства спорта РФ.

Тестовый матч состоится 21 апреля. Встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Ротор» (Волгоград) и «Луч-Энергия» (Владивосток).

Новую арену построили на месте стадиона «Центральный», домашнего для футбольного клуба «Ротор». Она расположена у подножья комплекса «Мамаев курган». Стадион способен принять до 45 тысяч зрителей.



Напомним, 23 марта в Калининграде ввели в эксплуатацию стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018.