Наибольшее число коррупционных нарушений в РТ нашли в Нижнекамском районе

В Нижнекамском районе выявили наибольшее число коррупционных нарушений в Татарстане, рассказал заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В прошлом году в Нижнекамском районе зафиксировали 81 нарушение. В 2016 году их было 40.

Также число коррупционных нарушений выросло в Актанышском районе. В 2015 году их было семь, а в 2017-м — 47. В Ютазинском районе — с 13 в 2015 году количество выросло до 24 в 2017 году, передает ИА «Татар-информ».

Всего была проведена 531 проверка. 370 муниципальных служащих привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Отметим, что сумма взяток в России за 2017 год выросла почти втрое — до 6,7 млрд рублей.