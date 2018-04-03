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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

10:26, 03.04.2018
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор сообщил, что с 15 марта 2018 года начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Об этом сказано в сообщении ведомства.

На конец марта в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 450 пострадавших от укусов клещей, в том числе около 220 детей. Это ниже среднемноголетних показателей.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей пока не зарегистрировано», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на 30 марта в субъектах Российской Федерации от клещевого энцефалита привито около полумиллиона человек.

Напомним, что за прошлый год более 440 тысяч россиян обратились в больницы с укусами клещей.

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