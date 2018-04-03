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Топ-менеджером ВГТРК станет автор фильма о Путине и Крыме

01:33, 03.04.2018 1

Автор документального фильма о президенте Владимире Путине, пресс-секретарь его предвыборного штаба, журналист Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК.

По словам одного из источников, приказ о его назначении подписан и будет обнародован в течение недели. В пресс-службе ВГТРК подтвердили информацию о назначении Кондрашова, передают «Ведомости».

Кондрашов «очень понравился Владимиру Путину», рассказал близкий к Кремлю источник. По словам источников, назначение для Кондрашова является «серьезным повышением» — с позиции одного из начальников «России 1» он становится одним из руководителей всего холдинга.

Напомним, что в фильме Андрея Кондрашова «Путин» глава государства рассказал, как поехал в Чечню для посещения места, где погибли бойцы 6-й псковской роты десанта. Его вертолет обстреляли боевики.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Ну что сказать...
    Помнит добро. Жалует.
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