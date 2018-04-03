Глазьев оценил потери России от политики Центробанка за 4 года в 23 триллиона рублей

Потери России от макроэкономической политики Банка России достигли 23 трлн рублей за последние 4 года.



«К сожалению, мы буксуем в отсталой экономической парадигме, мы видим, что потери, по нашим оценкам, из-за архаичной, некомпетентной макроэкономической политики, достигли уже 23 трлн рублей за последние 4 года непроизведенной продукции», — цитирует ТАСС советника президента РФ Сергея Глазьева.

При этом он подчеркнул, что это результат искусственного завышения ставок и подавление экономической активности и инвестиционной активности из-за нелепой политики Центробанка с точки зрения экономической науки. Чтобы восполнить ущерб в полной мере нужно ориентироваться на темпы роста выше мировых и наращивать инвестиции с темпом около 20% в год.

Ранее Центробанк назначил новым директором департамента финансовой стабильности Елизавету Данилову.