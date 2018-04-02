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NASA опубликовало фотографию спиральной галактики со сверхновой звездой

02:32, 02.04.2018
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики со сверхновой звездой
Фото: скриншот nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

Снимок был сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

Как отмечается на сайте NASA, в 2003 году в спиральной галактике вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, тогда в ее спектре зафиксировали значительное содержание кальция.

Ранее NASA официально зарегистрировало Tesla Roadster, запущенный в космос компанией SpaceX Илона Маска, как космический корабль.

Технологии
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