В Казани арестовали подозреваемых в совершении разбойных нападений на АЗС

Московский районный суд Казани отправил под арест на два месяца двух подозреваемых, совершивших два разбойных нападения на АЗС, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, на одну из автозаправочных станций на трассе М-7, рядом с Казанью, двое неизвестных в масках напали 30 марта, в 20.00. Угрожая кассиру пистолетом, внешне схожим с боевым, они потребовали всю выручку, однако сотрудники АЗС смогли оказать сопротивление злоумышленникам. После этого они скрылись.

Подозреваемые были задержаны 31 марта. В их квартире оперативники обнаружили деньги, по сумме сопоставимые с похищенными, а также, по предварительным данным, пневматический пистолет.