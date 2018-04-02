Весной служить в армию отправятся больше 3 тысяч призывников от Татарстана

В рамках призывной кампании, которая началась 1 апреля, планируется отправить на военную службу примерно 3,2 тыс. призывников из Татарстана. Всего вызову в призывные комиссии подлежат около 18 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

45% татарстанских призывников отправятся служить в сухопутные войска. В Военно-морской флот отправят 13% всех новобранцев из РТ, а в ракетные войска — 10%, пишет «Татар-информ».

Ранее «Реальное время» писало, что этой весной на военную службу призовут 128 тыс. человек.