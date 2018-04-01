США и Южная Корея начали первые после Олимпиады совместные военные учения

Военные США и Южной Кореи начали первые после Олимпиады совместные военные учения, передает сообщение представителя корейского Министерства обороны Yonhap.

Принять участие в четырехнедельном тренинге «Жеребьевка» планируют около 300 тыс. южнокорейских солдат. Министр отметил, что союзники часто начинают свои крупнейшие ежегодные военные учения в конце февраля или начале марта в течение двух месяцев. В этом году, однако, они ждали до конца зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Всего учения продлятся около четырех недель.



«Реальное время» ранее писало, что США и Южная Корея обсуждают возможный пересмотр союзнических договоренностей, касающихся разработок баллистических ракет.