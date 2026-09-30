«Водоканал» модернизирует комплекс очистки стоков на КНС «Искож»

Три автоматизированные решетки, конвейерная линия и пресс для отжима мусора

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани проводит замену комплекса очистки стоков на КНС «Искож»: это три автоматизированные решетки, конвейерная линия и пресс для отжима мусора. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы предприятия.

Станция «Искож» введена в эксплуатацию в 1974 году и обеспечивает перекачку стоков от абонентов Приволжского и Советского районов Казани. Сейчас на станции в среднем собирается 0,75 кубометра мусора в сутки — это один полный контейнер для твердых бытовых отходов.

Специалисты казанского «Водоканала» за 9 месяцев текущего года устранили 12 510 засоров в системе водоотведения. Мусор извлекают аварийные бригады по заявкам на засоры в канализации, а также собирают на канализационных насосных станциях и городских очистных сооружениях. Всего за 2025 год собрали более 3 тысяч тонн мусора с КНС и при устранении засоров. На работу по устранению засоров и прочистке канализационной системы ежегодно тратятся десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры.

Главные враги для системы канализации — это влажные салфетки, ушные палочки, средства гигиены и контрацепции, такие вещи приходится доставать вручную. Салфетка никуда не исчезает после смыва, этот материал разлагается небыстро и надолго остается в трубах, собирается в комок, образует пробку, которая дальше приведет к засору.

Еще больший ущерб такие предметы причиняют канализационным насосным станциям — если мусор попадает в насос, оборудование выходит из строя, нарушается вся система водоотведения. В среднем ремонтируется 38 насосных агрегатов в год, что составляет 12% от общего количества насосов. Ремонт требует времени, человеческих ресурсов и больших материальных вложений (ремонт одного насоса обходится в среднем в 600 тыс. руб. и занимает до полугода).

Также в 2026 году на разных КНС города уже заменено 36 насосных агрегатов и 33 единицы запорной арматуры, до конца года планируется установить еще 21 насос и 18 запорных арматур.

В среднем за сутки на сетях «Водоканала» происходит около 80 инцидентов — это аварии на водопроводе, канализации, засоры. При этом на предприятии сформированы 30 бригад с привлечением 250 единиц спецтехники, но круглосуточно работают только семь бригад. Остро стоит вопрос кадров, сейчас средний возраст сотрудников — 50 лет. Больше всего не хватает персонала по рабочим профессиям, сварщиков и водителей.

На 2026 год план финансирования инвестпрограммы «Водоканала» составляет 2,7 млрд руб. — планируется реконструировать 4,7 км сетей водоснабжения и 6,5 км, а также модернизировать три насосные станции и технологическое оборудование. Ведутся масштабные работы по республиканской программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры — это реконструкция трех канализационных коллекторов со 100%-ным износом и один водопровод, который питает центр города.