Банк Казани — искусство сохранять и приумножать!

Банк Казани — один из ведущих региональных банков страны, предлагает широкий выбор вкладов для физических лиц

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

В современном мире важно не только сохранять деньги, но и грамотно распоряжаться ими, чтобы сбережения могли приносить постоянный доход. Банковский вклад — безопасный инструмент, который призван решить эти задачи.

Разнообразие депозитных продуктов Банка Казани позволяет подобрать оптимальное решение под любые финансовые цели: от краткосрочного накопления до долгосрочного инвестирования.

Разберемся, какие продукты доступны клиентам и на что обратить внимание при выборе.

Основные виды вкладов в Банке Казани

Срочные вклады . Знакомство с Банком Казани предлагаем начать со вклада «Стабильный доход» с суммой от 50 000 рублей и сроком от 91 до 367 дней, ведь именно для новых клиентов* при оформлении вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц Банк предлагает дополнительную надбавку по вкладу**. В линейке Банка есть и срочные вклады с возможностью частичного снятия денежных средств до суммы неснижаемого остатка без потери процентов — это «Премиум 2.0» со сроком 367 дней. Вклад идеально подходит для тех, кто копит, но не исключает, что деньги могут понадобиться раньше срока.

. Знакомство с Банком Казани предлагаем начать со вклада «Стабильный доход» с суммой от 50 000 рублей и сроком от 91 до 367 дней, ведь именно для новых клиентов* при оформлении вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц Банк предлагает дополнительную надбавку по вкладу**. В линейке Банка есть и срочные вклады с возможностью частичного снятия денежных средств до суммы неснижаемого остатка без потери процентов — это «Премиум 2.0» со сроком 367 дней. Вклад идеально подходит для тех, кто копит, но не исключает, что деньги могут понадобиться раньше срока. Пополняемые вклады — позволяют регулярно увеличивать сумму вклада за счет дополнительных взносов. Это удобно для тех, кто хочет копить постепенно. Клиенты Банка Казани могут оформить вклад «Ключевая ставка», который можно пополнять в течение всего срока вклада, при этом ежемесячно получать проценты, при желании капитализировать их. Особенностью данного вклада является то, что ставка по нему меняется с изменением значения ключевой ставки ЦБ РФ.

— позволяют регулярно увеличивать сумму вклада за счет дополнительных взносов. Это удобно для тех, кто хочет копить постепенно. Клиенты Банка Казани могут оформить вклад «Ключевая ставка», который можно пополнять в течение всего срока вклада, при этом ежемесячно получать проценты, при желании капитализировать их. Особенностью данного вклада является то, что ставка по нему меняется с изменением значения ключевой ставки ЦБ РФ. Вклады в иностранной валюте. Сегодня набирает популярность размещение вкладов, открытых в иностранной валюте. Основная идея заключается в сохранении и увеличении ваших средств благодаря процентному доходу, и получении дохода на разнице курсов.



В Банке Казани для клиентов разработана широкая линейка вкладов в иностранной валюте. Так, например, в Банке доступен к оформлению срочный вклад «Надежный валютный» в долларах США и Евро, а также «Вклад в китайских юанях».

Сегодня набирает популярность размещение вкладов, открытых в иностранной валюте. Основная идея заключается в сохранении и увеличении ваших средств благодаря процентному доходу, и получении дохода на разнице курсов. В Банке Казани для клиентов разработана широкая линейка вкладов в иностранной валюте. Так, например, в Банке доступен к оформлению срочный вклад «Надежный валютный» в долларах США и Евро, а также «Вклад в китайских юанях». Накопительный счёт «Доходный» — это современный гибрид между текущим счетом и вкладом. Счет открывается на неограниченный срок, проценты начисляются ежедневно на остаток, выплачиваются ежемесячно. Можно свободно пополнять и снимать средства. Такой продукт идеально подходит для формирования резервного фонда, накопления на крупные покупки или просто для удобного хранения свободных средств с ежедневным начислением дохода.

Как выбрать подходящий вклад в Банке Казани

Определите цель размещения средств. Для накоплений на крупную покупку подойдёт классический срочный вклад с максимальной ставкой. Если важна ликвидность выбирайте пополняемый вклад или вклад с частичным снятием.

Сравните ставки и условия. Обратите внимание не только на номинальную ставку, но и на наличие капитализации процентов, возможность пополнения/снятия, минимальный взнос, сроки.

Проверьте надежность. Все вклады Банка Казани застрахованы государством (АСВ) на сумму до 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Используйте калькулятор вкладов. На сайте Банка Казани можно рассчитать доходность по каждому продукту с учетом всех параметров.

Выбор подходящего вклада зависит от ваших целей: хотите ли вы просто сохранить деньги, получить дополнительный доход или обеспечить накопления на будущее. Банки Казани предлагают решения для каждого случая.

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