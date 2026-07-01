Пополнение «зеленого» портфеля

«Татнефть» пополнила свой портфель климатических проектов в российском Реестре углеродных единиц

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

Проект реализуется на КНС-1а НГДУ «Джалильнефть» и является продолжением системной работы Компании по сокращению выбросов парниковых газов за счет снижения потребления электроэнергии. Он предусматривает замену центробежного насоса на более энергоэффективное оборудование объемного действия, в результате чего электропотребление на закачку жидкости сократится почти на 13 тыс. МВт*ч. Это позволит снизить выбросы парниковых газов на 4 тыс. т СО2-экв. в течение зачетного периода, который продлится до 2031 года.

Незадолго до этого также был реализован аналогичный проект еще на одном объекте НГДУ «Джалильнефть» — КНС-128. Он позволит снизить выбросы парниковых газов на 2,9 тыс. т СО2-экв. к 2032 году.

Валидацию обоих климатических проектов провел ООО МИП «НЭС Профэксперт» —единственный в России орган по валидации и верификации парниковых газов, аккредитованный в системе Механизма чистого развития Рамочной конвенции по изменению климата ООН.

Таким образом, «Татнефть» по-прежнему обладает самым большим портфелем климатических проектов в стране — на ее счету 58 проектов из 121, зарегистрированных в Реестре углеродных единиц. Сейчас в обращении Компании 1,153 млн углеродных единиц, потенциал выпуска по всем проектам — 4,753 млн у.е. за время реализации.