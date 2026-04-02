«Качественное благоустройство повышает ликвидность проекта»: СМУ‑88 на MosBuild

Застройщик представил свой подход к благоустройству на строительной выставке в Москве

Группа компаний «СМУ-88» приняла участие в одной из ключевых сессий Архитектурного лектория MosBuild 2026 — «Благоустройство как бизнес‑актив: роль среды премиальных ЖК в финансовых показателях проектов». Директор по развитию СМУ-88 Снежана Кирилюк рассказала о роли благоустройства в экономике жилых проектов, о том, как на это влияют стандарты общественных пространств в Татарстане, и почему продуманная среда становится конкурентным преимуществом девелопера — на примере ЖК «Яналиф».

По словам Снежаны Кирилюк, благоустройство становится бизнес‑активом, когда формирует повседневные сценарии жизни, является частью комплексного продукта и подтверждает статус проекта. Так, в ЖК «Яналиф» концепцию благоустройства общественных пространств разработала одна из ведущих российских архитектурных студий — Orchestra Design. «Сады портовой бухты» охватывают 4,2 га территории и предусматривают создание парка, зеленых бульваров, площади и центральной торговой улицы. На первых этажах жилого комплекса расположатся магазины, гастробары, рестораны. Такой подход сделал проект одним из самых востребованных и узнаваемых в Казани — сейчас в первой очереди реализовано около 80% квартир.

«Сегодня двор — это уже не просто детская и спортивная площадка. Это полноценное общественное пространство: эстетичное, функциональное, с продуманным зонированием и новыми возможностями — от зарядок для гаджетов до подогреваемых скамеек зимой. Когда среда качественная и уникальная, девелоперу легче объяснить ее ценность: требуется меньше скидок, выше конверсия, быстрее продажи. В результате растут капитализация и ликвидность проекта: он лучше держит цену и медленнее стареет. Потому что покупатель сегодня выбирает место и образ жизни, а не голые метры», — отметила Снежана Кирилюк.

MosBuild — крупнейшая международная строительно-интерьерная выставка в России и странах СНГ. Мероприятие ежегодно проходит в Москве и объединяет производителей строительных материалов, девелоперов, архитекторов и дизайнеров. В 2026 году в выставке принимают участие более 1 300 компаний из 20 стран. В прошлом году экспозицию и деловую программу MosBuild посетили более 80 тыс. человек.

