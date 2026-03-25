Патрушев заявил о попытках Запада контролировать грузы России

По его словам, российские суда подвергаются досмотрам, а ВМФ обеспечивает безопасность судоходства

Страны Запада пытаются усилить контроль за всеми российскими грузами. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев на заседании Морской коллегии.

По его словам, суда, которые соответствуют всем критериям свободного судоходства, подвергаются досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами.

Патрушев также сообщил, что обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. По его словам, Военно-морской флот России занимается обеспечением безопасности судоходства по объектовому и зональному принципам.

Он добавил, что повреждения танкера-газовоза «Арктик-Метагаз» могут привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств.



Ариана Ранцева