СИБУР переводит «Нижнекамскнефтехим» на единую цифровую систему управления технологическими процессами
Новая модель позволит повысить уровень автоматизации с 73 до 95%
На «Нижнекамскнефтехиме» СИБУР реализует масштабную программу по объединению операторных и внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Ключевая цель проекта — повышение уровня автоматизации и безопасности производств. Объем инвестиций в рамках первого этапа проекта составляет более 12 млрд рублей.
Во время визита на предприятие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил повышение эффективности управленческих процессов и комфортные условия труда сотрудников.
«Объединение операторных — это хороший пример формирования высоких стандартов в нефтехимии, — отметил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Мы видим, как рост автоматизации меняет облик производства: оно становится образцовым, соответствующим лучшим мировым практикам. Очень важно, что СИБУР инвестирует не только в технологии, но и в людей — повышая эффективность производства, создавая комфортные и безопасные условия труда».
Новая модель позволит повысить уровень автоматизации с 73 до 95%, обеспечить сквозной мониторинг сырьевых и продуктовых потоков в реальном времени и оптимизировать эксплуатационные затраты.
До начала программы на предприятии функционировали 193 отдельные операторные. Проект объединит 113 из них в семь новых пространств. Рабочие места операторов оснащаются многомониторными пультами (четыре экрана вместо двух), предусмотрены комнаты релаксации и зоны отдыха. В каждой операторной действуют учебные классы с компьютерными симуляторами для отработки навыков на цифровых копиях установок.
Следующий этап — запуск центральной операторной «Лемаевская», которая станет центром управления производствами завода органического синтеза.
«Разделение функций «пульт — поле» дает персоналу возможность эффективнее решать задачи, расширять зону ответственности и повышать квалификацию. Развитие сотрудников — одна из ключевых задач этого проекта», — отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.
В настоящий момент введены в эксплуатацию три объединенные операторные. Они получили имена выдающихся ученых: Менделеева, Бутлерова и Ломоносова. Названия выбрали сотрудники предприятия в ходе открытого голосования.
Справка
Проект по объединению операторных был запущен в 2024 году. Он направлен на замену разрозненной инфраструктуры современными централизованными центрами управления.
Главное изменение — разделение функций между аппаратчиками пульта и аппаратчиками «поля». Ранее совмещение этих функций снижало эффективность труда. Теперь аппаратчики пульта работают исключительно в операторных, управляя процессами через современные интерфейсы, тогда как аппаратчики «поля» выполняют задачи непосредственно на установках.
