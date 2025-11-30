Новости общества

11:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

10:41, 30.11.2025

Ранее в соседней Ульяновской области ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Ранее в соседней Ульяновской области ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает телеграм-канал официального представителя Росавиации.

скриншот приложения МЧС
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также