В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.
Ранее в соседней Ульяновской области ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает телеграм-канал официального представителя Росавиации.
