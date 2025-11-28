Новости общества

Завтра в Казани стартуют традиционные сельхозярмарки

21:04, 28.11.2025

Торговые площадки будут работать с 6:00 до 13:00 в различных районах города

Фото: Максим Платонов

Завтра, 29 ноября, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, предоставляя жителям города возможность приобрести свежие продукты питания по ценам до 15% ниже розничных.

Торговые площадки будут работать с 6:00 до 13:00 в различных районах города.

Авиастроительный район:

  • ул. Дементьева, 7;
  • ул. Беломорская, 6;
  • пересечение улиц Беломорской и Гудованцева.

Вахитовский район:

  • пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Кировский район:

  • ул. Альфии Авзаловой, 15 (Салават Купере);
  • ул. Батыршина, 20;
  • ул. Краснококшайская, 150/2;
  • ул. Революционная, 12.

Ново-Савиновский район:

  • ул. Академика Лаврентьева, 10;
  • Проспект Хусаина Ямашева, 71а.

Советский район:

  • ул. Липатова, 7.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дополнительно, торговля будет организована в поселке Осиново возле парковки торгового центра по адресу: ул. Садовая, 9.

Для жителей поселка Северный ярмарка состоится в воскресенье, 30 ноября, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Рената Валеева

