Завтра в Казани стартуют традиционные сельхозярмарки
Торговые площадки будут работать с 6:00 до 13:00 в различных районах города
Завтра, 29 ноября, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, предоставляя жителям города возможность приобрести свежие продукты питания по ценам до 15% ниже розничных.
Торговые площадки будут работать с 6:00 до 13:00 в различных районах города.
Авиастроительный район:
- ул. Дементьева, 7;
- ул. Беломорская, 6;
- пересечение улиц Беломорской и Гудованцева.
Вахитовский район:
- пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Кировский район:
- ул. Альфии Авзаловой, 15 (Салават Купере);
- ул. Батыршина, 20;
- ул. Краснококшайская, 150/2;
- ул. Революционная, 12.
Ново-Савиновский район:
- ул. Академика Лаврентьева, 10;
- Проспект Хусаина Ямашева, 71а.
Советский район:
- ул. Липатова, 7.
Дополнительно, торговля будет организована в поселке Осиново возле парковки торгового центра по адресу: ул. Садовая, 9.
Для жителей поселка Северный ярмарка состоится в воскресенье, 30 ноября, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».