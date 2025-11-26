Новости экономики

Соцучреждения и школы Татарстана получат 134 новых ноутбука на сумму 11 млн рублей

11:20, 26.11.2025

Технику в том числе получат Институт пространственного планирования республики, Госкомитет Татарстана по туризму образовательные организации двух районов

Фото: Динар Фатыхов

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил о централизованной закупке 134 ноутбуков различных модификаций. Общая стоимость закупки составляет 11,2 млн рублей.

Новая компьютерная техника будет распределена между различными учреждениями республики. В числе получателей — учреждения соцзащиты Казани, Аксубаевского и Лаишевского районов, образовательные организации Альметьевского и Зеленодольского районов. Также ноутбуки получат Центр занятости населения Татарстана, Институт пространственного планирования республики и Госкомитет Татарстана по туризму.

Прием заявок от поставщиков продлится до 28 ноября. Согласно условиям контракта, поставка техники должна быть завершена до 19 декабря 2025 года. Это позволит учреждениям обновить материально-техническую базу до начала нового года.

Ранее стало известно, что в Татарстане закупят молочной продукции на 498 млн рублей.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБюджетОбществоОбразование Татарстан

