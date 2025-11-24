Татарстан занял 6-е место среди регионов-доноров по налоговым доходам

Прогноз на текущий год в республике — 1,7 трлн рублей

В ИТ‑парке им. Б. Рамеева прошла церемония, посвященная Дню работника налоговых органов России и 35‑летию Управления ФНС по Татарстану. В мероприятии участвовали раис республики Рустам Минниханов и глава ФНС Даниил Егоров.



Рустам Минниханов отметил, что Татарстан — регион‑донор, занимающий 6‑е место в России по налоговым доходам. За 10 лет объем поступлений вырос почти в 4 раза. Он подчеркнул роль налоговой системы в экономической стабильности и успехи цифровизации: более 98% услуг теперь оказываются в электронном виде.

Раис республики также отметил работу Республиканского штаба по снижению налоговой задолженности (действует с 2016 года) и участие Татарстана в пилотных проектах ФНС по новым налоговым режимам. В налоговых органах РТ трудятся около 2500 специалистов, контролирующих 94 тыс. юрлиц, 123 тыс. ИП и более 4 млн физлиц‑налогоплательщиков.

Даниил Егоров назвал управление ФНС по РТ одним из лидеров и также вручил ведомственные награды. Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин сообщил, что прогноз налоговых доходов на текущий год в республике — 1,7 трлн рублей.

