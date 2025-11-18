Вдове военного из Татарстана вернут 4 млн рублей по решению суда

В июне 2025 года женщина, получившая выплату от государства после смерти мужа, под влиянием мошенников перечислила крупную сумму денег якобы для инвестиций

Фото: Динар Фатыхов

Кяхтинский районный суд Бурятии вынес решение удовлетворить иск прокуратуры Агрызского района Татарстана о взыскании похищенных 4 млн рублей в пользу вдовы погибшего участника СВО.

Известно, что в июне 2025 года женщина, получившая выплату от государства после смерти мужа, под влиянием мошенников перечислила крупную сумму денег якобы для инвестиций. Впоследствии выяснилось, что значительная часть средств поступила на счет жительницы Кяхты, которая использовала свой банковский счет для содействия мошенникам.

После возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» прокурор обратился в суд с требованием вернуть незаконно полученные деньги. Суд принял сторону истца и постановил взыскать с ответчика всю сумму, поступившую незаконным путем.

Ранее татарстанцам рассказали, как купить имущество, не теряя миллионы. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова