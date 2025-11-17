4G-связь Билайна признана самой надежной на трассе М-12 от Москвы до Казани

Эксперт информационно-аналитического агентства проехал 811 км по трассе М-12 от Москвы до Казани, тестируя качество связи операторов большой четверки

Фото: Динар Фатыхов

Билайн второй год подряд показывает самую высокую надежность сети на федеральной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. При этом, на участке дороги, проходящем через Республику Татарстан, оператор лидирует также по средней скорости мобильного интернета. Это следует из результатов исследования, проведенного и опубликованного ИАА «TelecomDaily»*.

Эксперт информационно-аналитического агентства проехал 811 км по трассе М-12 от Москвы до Казани, тестируя качество связи операторов большой четверки. Исследование проводилось с использованием комплекса TEMS Investigation, а среди ключевых параметров, измеряемых в рамках проекта: средние скорости передачи данных, пинг (или задержка сигнала) и успешность загрузки страницы Кеплера (эталонной страницы, включающей картинку, видео и текст).

По итогам тестирования Билайн занял лидерские позиции по первым двум показателям. Так, средняя скорость в сети оператора на автодороге составила 49,7 Мбит/с, а значение пинга — 64 миллисекунды.

Что касается загрузки страницы Кеплера, то здесь результаты всех операторов оказались приблизительно на одном уровне — 90,2% успешности.

Как отмечает само агентство, полученные цифры сопоставимы с показателями многих крупных городов и свидетельствуют о высоком уровне развития сети. Например, средние скорости мобильного интернета на всей протяженности трассы М-12 за год выросли в 1,5 раза.

Между тем Билайн показал лучшие результаты по скоростям и минимальному пингу, опередив других операторов связи, и на участке трассы М-12, проходящем через территорию Татарстана. Так, средняя скорость мобильного интернета в сети Билайна здесь превысила 41 Мбит/с, а среднее значение пинга составило всего 54 миллисекунды.

«М-12 сегодня является одной из наиболее важных автомагистралей страны, поэтому с самого начала она была в особом фокусе у нашей команды. В частности, уже к моменту открытия дороги в 2024 году мы обеспечили надежное покрытие сетью 4G** на этом маршруте, запустив несколько десятков базовых станций вдоль трассы. И сегодня мы продолжаем активно развивать здесь телеком-инфраструктуру, наращивая ее мощности, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в пути.

И то, что второй год подряд издание TelecomDaily признает Билайн лидером по надежности связи на М-12, на мой взгляд, является закономерным и приятным следствием вложенных сил и ресурсов компании в этот проект», — комментирует директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

*Исследование проходило в конце октября — начале ноября 2025 года. В географию тестирования вошли участки федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани: Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Республика Чувашия и Республика Татарстан.

**4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.

Реклама ПАО «ВымпелКом».