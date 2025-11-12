Электронная торговля в России демонстрирует рост на треть и рекордные 5 трлн рублей выручки

Фото: Максим Платонов

Власти сохраняют курс на стимулирование российской ИТ‑отрасли, предоставляя компаниям существенные налоговые преимущества, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

В числе ключевых мер поддержки, которые отметил глава правительства, — сохранение льготного НДС, тарифы страховых взносов, которые вдвое ниже, чем в других отраслях экономики, сниженный налог на прибыль. Кроме того, для покупателей российского ПО и программно‑аппаратных комплексов действует механизм учета расходов по двойному коэффициенту.

Существенные изменения наблюдаются в сфере платформенной экономики, которая уже обеспечивает около 5% ВВП России. Особенно заметен рост электронной торговли: за первое полугодие 2025 года ее объемы превысили 5 трлн рублей, увеличившись более чем на треть.

По словам Мишустина, основной драйвер этого роста — маркетплейсы, чья деятельность сейчас регулируется новым законом о платформенной экономике.

Параллельно развивается сектор отечественного ПО. За последние три года объем продаж базового общесистемного ПО удвоился, в том числе активно идет переход компаний на отечественные системы управления ресурсами предприятия. Ранее сообщалось, что компании могут получить штрафы за задержку перехода на отечественное ПО.

Наталья Жирнова