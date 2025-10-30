Новый законопроект может смягчить требования закона о локализации для таксистов

Документ предлагает ввести специальные квоты, чтобы сохранить до 51% водителей в отрасли

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на поддержку самозанятых таксистов, чьи автомобили не соответствуют требованиям локализации. Документ, размещенный в электронной базе нижней палаты парламента, предлагает ввести специальные квоты, чтобы сохранить до 51% водителей в отрасли и предотвратить потерю значительных налоговых поступлений.

Законопроект предусматривает, что до 1 января 2033 года ежегодно 25% записей в региональных реестрах такси будут резервироваться для самозанятых водителей, чьи транспортные средства не отвечают новым требованиям о локализации. Важным условием для получения такой квоты является владение автомобилем не менее шести месяцев.

Парламентарии объясняют свою инициативу тем, что действующий закон о локализации лишает многих самозанятых граждан возможности продолжать работу в сфере такси. «Установление единых базовых квот на уровне федерального законодательства сможет обеспечить унификацию подходов к регулированию рынка», — подчеркивают авторы законопроекта.

Экспертные оценки показывают, что эти меры могут сохранить до 51% водителей в отрасли, что позволит предотвратить потерю налоговых поступлений в размере до 76,2 млрд рублей за три года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что с марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации такси, который обязывает таксопарки переходить на автомобили российских производителей. По данным «Коммерсанта», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует, что часть таксопарков и водителей не смогут выполнить эти требования и покинут рынок. По оценкам, это может коснуться до 200 тысяч водителей. Общее число таксистов в России в июне 2025 года оценивалось в 1 миллион человек, и потеря 200 тысяч водителей составит 20% от общего числа.

Ранее Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям локализации, включающий модели Lada, «Москвич», УАЗ, «Соллерс», Evolute, Voyah, а также китайские электромобили, частично собранные в России, и автомобили, выпускаемые на заводе «Автотор».

Также сообщалось, что Минтранс России рассматривает возможность вывода самозанятых таксистов из-под действия закона о локализации как минимум до 2028 года.

Рената Валеева