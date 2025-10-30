Законопроект о платном резервировании «красивых» номеров для авто внесен в Госдуму

Внесенная плата за резервирование номера возврату не подлежит

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой легализации платного бронирования «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект уже внесен в парламент, передает РИА «Новости».



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что порядок резервирования и размер платы за услугу будут устанавливаться соответствующим уполномоченным органом. Внесенная плата за резервирование номера возврату не подлежит.

Кроме того, авторы инициативы предлагают дать владельцам транспортных средств возможность сохранить за собой уже имеющийся государственный регистрационный номер или зарезервировать его при обращении в регистрационное подразделение.

Депутаты подчеркивают, что действующее законодательство не предоставляет автовладельцам возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства, поскольку номер присваивается автоматически, случайным образом. По мнению авторов законопроекта, этот пробел в правовом регулировании стал причиной возникновения стабильного «теневого рынка» особых комбинаций номерных знаков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Принятие предложенного законопроекта, как заявляют парламентарии, позволит вывести рынок «красивых» автономеров из тени. Официальное резервирование номерных знаков через «Госуслуги» сделает процедуру получения желаемого регистрационного знака прозрачной, удобной и, что немаловажно, одинаково доступной для всех автовладельцев.

Стоит отметить, что эта инициатива имеет поддержку на высшем уровне. 18 сентября текущего года президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы обсуждал эту тему. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту рассмотреть возможность официальной продажи «красивых» номеров на «Госуслугах», отметив, что необходимая правовая база уже разработана Минэкономразвития, но решение вопроса откладывается. Путин выразил поддержку данному предложению.

Рената Валеева