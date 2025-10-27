Новости общества

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушили семь лесных пожаров

09:34, 27.10.2025

В ликвидации возгораний задействовано 151 человек и 28 единиц техники

В России за сутки потушили семь лесных пожаров
Фото: взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

За минувшие сутки на территории России ликвидировано семь лесных пожаров в трех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех возгораний в двух субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 151 человек и 28 единиц техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются три воздушных судна

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 27 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 11 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 41 регионе.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также