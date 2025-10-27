В России за сутки потушили семь лесных пожаров
В ликвидации возгораний задействовано 151 человек и 28 единиц техники
За минувшие сутки на территории России ликвидировано семь лесных пожаров в трех регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех возгораний в двух субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 151 человек и 28 единиц техники.
Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются три воздушных судна
По состоянию на 27 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 11 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 41 регионе.
