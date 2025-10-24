ФСИН опроверг информацию о нападении на конвой в Казани

Ранее в СМИ появилась новость о введении плана «Перехват»

Фото: Максим Платонов

ФСИН опроверг информацию о нападении на конвой в Казани, который якобы перевозил заключенного военнослужащего. Ранее в СМИ появилась новость о введении плана «Перехват».

— Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, — сообщили в пресс-бюро управления.

Наталья Жирнова