ФСИН опроверг информацию о нападении на конвой в Казани
Ранее в СМИ появилась новость о введении плана «Перехват»
ФСИН опроверг информацию о нападении на конвой в Казани, который якобы перевозил заключенного военнослужащего. Ранее в СМИ появилась новость о введении плана «Перехват».
— Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, — сообщили в пресс-бюро управления.
