Астрономы назвали идеальные условия для наблюдения метеорного потока Ориониды в России

Крымский астроном Александр Якушечкин сообщил, что метеорный поток Ориониды достигнет пика во вторник, 21 октября, и в этом году условия для его наблюдения будут идеальными благодаря отсутствию засветки от Луны. Об этом пишет РИА «Новости».

— Двадцать первого октября в 15.26 по московскому времени состоится октябрьское новолуние. Этот период идеально подходит для астрономических наблюдений. Ночь на 21 октября — максимум метеорного потока Ориониды — по названию созвездия, в котором находится радиант потока — Орион, — рассказал Якушечкин.

Ориониды — это метеорный поток, прародительницей которого является знаменитая комета Галлея. Земля пересекает орбиту кометы дважды в год: в мае, порождая Майские Аквариды, и в октябре, вызывая Ориониды.

Частицы метеорного роя Орионид врезаются в атмосферу Земли на огромной скорости — около 66 километров в секунду (216 тысяч километров в час), что делает «падающие звезды» этого потока очень яркими и часто оставляющими следы. Обычно наблюдается от 10 до 25 метеоров в час, но в отдельные годы наблюдались всплески до 40—70 метеоров в час.

По мнению ученых, изменчивость активности Орионид связана с древностью метеорного роя. Земля, проходя через него, пересекает отдельные «волокна» — следы прошлых витков кометы, вызывая неравномерную активность.

Почти одновременно с Орионидами действует малоинтенсивный метеорный поток Эпсилон-Геминиды, пик активности которого приходится на 18–20 октября. Скорость метеоров этого потока также высока (около 70 километров в секунду), но активность невелика — порядка 2-3 метеоров в час.

Астроном напомнил, что новолуние 21 октября создаст отличные условия не только для наблюдения Орионид, но и для кометы C/2025 A6 Lemmon, которая в этот день максимально сблизится с Землей.

Рената Валеева