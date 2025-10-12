Казань признана «умным» городом международного уровня

В сфере устойчивого развития город занял седьмую позицию

Фото: Реальное время

По результатам исследования, проведенного аудиторской компанией Kept, Казань попала в перечень «умных» городов стран СНГ и БРИКС+. Оценка проводилась по пяти ключевым направлениям развития городской инфраструктуры.

В сфере «Устойчивое развитие» город занял седьмую позицию, а по показателям «Умного городского управления» и «Умного транспорта» — девятую. В категории «Умный образ жизни» Казань расположилась на десятой строчке, а по направлению «Умный бизнес» — на одиннадцатой позиции.



Высокую оценку получил городской портал Казани: активное присутствие в социальных сетях, возможность онлайн-обращения в муниципальные органы, аналогичные Москве, Дубаю и Пекину, а также высокую оценку получила единая бесплатная образовательная платформа.



— Взаимодействие населения и муниципальных органов власти через онлайн-каналы развито в анализируемых городах России, стран СНГ и БРИКС+ и в городах-бенчмарках. Особенно выделяются Москва, Дубай, Пекин, Казань и Ташкент, где обращение в муниципальные органы можно отправить онлайн непосредственно на портал города, без перехода на иные формы обратной связи, — сказано на сайте.

Наталья Жирнова