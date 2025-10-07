Граждане России в Белоруссии получат право голоса на местных выборах

Около 100 тыс. россиян и 25 тыс. белорусов смогут воспользоваться новым избирательным правом

Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил протокол о внесении изменений в договор с Россией от 25 декабря 1998 года о равных правах граждан. Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, граждане России, постоянно проживающие в Белоруссии, получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Ранее аналогичное право для граждан Белоруссии, проживающих в России, уже было реализовано.



По данным МИД Белоруссии, около 100 тыс. россиян в стране смогут воспользоваться новым избирательным правом. В 2024 году в местные советы депутатов уже было избрано 15 граждан России. В России же проживает более 25 тысяч граждан Белоруссии.

Напомним, что 12 российских партий смогут участвовать в выборах без подписей избирателей.

Наталья Жирнова