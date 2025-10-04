На Земле завершилась магнитная буря

Она длилась около четырех суток

Фото: Динар Фатыхов

Длившаяся около четырех суток магнитная буря закончилась. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, геомагнитная обстановка стабилизируется, планетарный индекс Kp в зеленой зоне уже около 17 часов. Факторов для нового нарушения равновесия нет.

Буря началась вечером 29 сентября из-за усиления солнечной активности, утром 30 сентября достигла уровня выше G3. Сейчас активность Солнца снижается, но небольшие вспышки возможны еще 2–3 дня.

Елизавета Пуншева