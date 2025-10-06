Google предупреждает, что принудительная продажа рекламной платформы AdX приведет к рискам и сбоям

Компания утверждает, что отделение AdX от Google технически сложно, может повредить малым издателям и отпугнуть покупателей

В США Google ведет судебный процесс, пытаясь убедить федеральный суд, что принудительная продажа ее рекламной платформы AdX слишком рискованна. Компания утверждает, что отделение AdX от остальной инфраструктуры Google будет технически сложным, может нарушить работу рынка и повредить малым интернет-издателям.

AdX и рекламный сервер для издателей встроены в одну систему — Google Ad Manager, которая обрабатывает миллионы рекламных показов в секунду. По словам инженеров Google, копирование или отделение кода платформы потребуют больших ресурсов и, возможно, займут до пяти лет. Представители компании добавили, что покупатели могут столкнуться с многочисленными неопределенностями, включая необходимость одобрения сделки регуляторами в других странах, а крупные компании могут не подойти из-за антимонопольных рисков.

Свидетели со стороны Google отметили, что продажа AdX может негативно сказаться на малых издателях, которые получают значительную часть дохода через платформу. Кроме того, разделение системы создает угрозу безопасности данных и увеличивает риск рекламного мошенничества, считают инженеры компании.

Министерство юстиции США предложило, чтобы Google продала AdX и раскрыла логику работы рекламного сервера, а при необходимости — и сам сервер, чтобы восстановить конкуренцию на рынке. Google предложила альтернативу: интеграцию своих технологий с конкурентами, а также отказ от некоторых механизмов аукционов, признанных незаконными судом.

Судебное разбирательство показывает, насколько сложной является ситуация с регулированием онлайн-рекламы и больших технологических платформ, где интеграция сервисов и масштаб операций создают новые юридические и технические трудности для вмешательства властей.

Артем Гафаров