Фонд свободного программного обеспечения отметил 40-летие и представил проект LibrePhone

Новый президент FSF Иан Келлинг пообещал усилить защиту цифровой свободы пользователей

Фонд свободного программного обеспечения (FSF) отметил 40-летие и объявил о запуске нового проекта LibrePhone, который должен принести идею свободного программного обеспечения в сферу мобильных технологий. На мероприятии в Бостоне в качестве нового президента организации был представлен Иан Келлинг, который заявил, что его главная цель — укрепить возможности фонда по защите цифровых прав пользователей и привлечь больше сторонников свободного программного обеспечения.

Исполнительный директор FSF Зои Койман представила LibrePhone как инициативу, направленную на создание телефона, полностью работающего на открытом программном обеспечении. Разработка ведется совместно с ветераном движения за свободное ПО Робом Савоем, участвовавшим в проектах GNU с 1980-х годов. По словам Койман, мобильные устройства стали неотъемлемой частью жизни и теперь важно, чтобы пользователи могли контролировать используемое программное обеспечение.

На юбилейном событии FSF40 также прошли выступления известных активистов движения за свободное ПО. Среди них были ученый Амин Бандали, разработчик Корвин Браст и юрист Панос Алевропулос, поделившиеся опытом работы в проектах GNU, Debian и Trisquel. Участники подчеркнули, что свобода программного обеспечения должна оставаться приоритетом, особенно в эпоху искусственного интеллекта и глобальной цифровизации.

В заключение мероприятия прошла совместная дискуссия с представителями организаций Electronic Frontier Foundation, F-Droid и Sugar Labs. Эксперты обсудили роль свободного программного обеспечения в обеспечении конфиденциальности, образовании и развитии технологий без корпоративных ограничений.

FSF, основанный в 1985 году Ричардом Столлманом, продвигает идею свободного доступа к коду, а также право пользователей изучать, изменять и распространять программы. По словам представителей фонда, проект LibrePhone станет следующим шагом к расширению этих принципов на мобильные платформы и поможет сделать цифровую свободу доступной для всех.

Артем Гафаров