Пожар в Южной Корее уничтожил государственное облачное хранилище данных

Из-за отсутствия резервных копий навсегда утрачены документы 750 тысяч госслужащих

В Южной Корее пожар в государственном дата-центре Национальной службы информационных ресурсов (NIRS) полностью уничтожил облачную систему хранения G-Drive, где хранились рабочие документы министерств и ведомств. Как сообщили в Министерстве внутренних дел и безопасности, безвозвратно утрачены файлы примерно 750 тысяч госслужащих.

Пожар начался в серверной комнате на пятом этаже здания в городе Тэджон. Повреждены 96 ключевых государственных информационных систем, включая G-Drive. Этот сервис был запущен в 2018 году и использовался всеми чиновниками для хранения служебных файлов. Система предоставляла по 30 гигабайт облачного пространства каждому пользователю, а хранить документы на личных компьютерах было запрещено.

Из-за особенностей конструкции G-Drive резервное копирование на внешние носители не проводилось. Поэтому все данные, находившиеся на платформе, были утрачены. Более всех пострадало Министерство кадровой политики, которое хранило все рабочие документы только в облаке.

Сейчас правительство пытается восстановить хотя бы часть информации из локальных копий, электронных писем и бумажных версий документов. При этом часть официальных файлов, проходивших через систему согласования Onnara, может быть восстановлена, когда она возобновит работу.

Министерство внутренних дел пояснило, что большинство других государственных систем ежедневно резервируются на отдельные устройства и внешние серверы. Однако структура G-Drive не позволяла создавать такие копии, что и привело к полной утрате данных.



Артем Гафаров