За сутки в России потушили четыре лесных пожара
С начала года 71,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения
За прошедшие сутки в России потушили четыре лесных пожара в трех регионах. Об этом сообщили в Федеральной авиалесоохране.
Проводятся работы по тушению трех лесных пожаров в двух регионах. В работах было задействовано 106 человек и 30 единиц техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 23 воздушных судна.
Особый противопожарный режим сейчас действует в 40 регионах, а пожароопасный сезон введен в 81-м. Что касается оперативности тушения, с начала года 71,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
Напомним, в Татарстане наблюдается снижение числа пожаров по сравнению с предыдущими годами. В то же время смертность демонстрирует рост в текущем году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».