За сутки в России потушили четыре лесных пожара

С начала года 71,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения

За прошедшие сутки в России потушили четыре лесных пожара в трех регионах. Об этом сообщили в Федеральной авиалесоохране.

Проводятся работы по тушению трех лесных пожаров в двух регионах. В работах было задействовано 106 человек и 30 единиц техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 23 воздушных судна.



сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Особый противопожарный режим сейчас действует в 40 регионах, а пожароопасный сезон введен в 81-м. Что касается оперативности тушения, с начала года 71,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Напомним, в Татарстане наблюдается снижение числа пожаров по сравнению с предыдущими годами. В то же время смертность демонстрирует рост в текущем году.



Галия Гарифуллина