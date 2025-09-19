Новости общества

За сутки в Татарстане пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров

09:42, 19.09.2025

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано

Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 18 сентября реагировали на 13 пожаров, из которых девять произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 15 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарные восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Напомним, на Волге, в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района, завершили работы по поиску тела мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера.

Рената Валеева

Общество Татарстан

