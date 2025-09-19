За сутки в Татарстане пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 18 сентября реагировали на 13 пожаров, из которых девять произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 15 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарные восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Напомним, на Волге, в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района, завершили работы по поиску тела мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера.

Рената Валеева