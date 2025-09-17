Новый роман Дэна Брауна возглавил британский книжный рейтинг

Была продана 77 721 копия за неделю

Писатель Дэн Браун. Фото: скриншот с сайта Dan Brown

Великобритания зафиксировала резкий рост продаж книг благодаря выходу сразу нескольких громких новинок. По данным NielsenIQ BookData, общий объем достиг 3,7 млн экземпляров, что на 8,8% больше, чем неделей ранее, и на 1,7% выше уровня прошлого года. Общая выручка составила £35 млн, что стало рекордом 2025 года, хотя показатель оказался на 0,8% ниже, чем в аналогичный период 2024-го.

Главным событием недели стало возвращение Дэна Брауна. Его новый роман The Secret of Secrets занял первое место в общем рейтинге, разойдясь тиражом 77 721 экземпляр. Это третий результат года после релизов Ребекки Яррос с «Ониксовым штормом» и Сюзанн Коллинз с «Рассветом жатвы», каждая из которых превысила отметку в 100 тыс. проданных копий за дебютную неделю. Книга Брауна обошла свежую работу Джейми Оливера Eat Yourself Healthy, которая разошлась тиражом 69 501 экземпляр и стала четвертым крупнейшим дебютом 2025 года.

Для Брауна это 83-е первое место в британских чартах и первое после 2018 года. Однако продажи оказались ниже результатов прошлых книг. В 2017 году роман «Происхождение» собрал за первую неделю 100 095 копий, а в 2009-м «Утраченный символ» показал 550 946.

Кулинар Джейми Оливер. скриншот с сайта Eater London

Джейми Оливер уверенно возглавил рейтинг нон-фикшен. Eat Yourself Healthy принесла ему 184-е первое место в этом сегменте и стала самой успешной новинкой с 2017 года. Тогда его книга 5 Ingredients продалась за неделю в объеме 81 596 экземпляров и заняла рождественское первое место. На третьем месте общей десятки оказалась Лаури Гилмор с романом The Gingerbread Bakery, пятым в серии Dream Harbor. Тираж составил 31 515 копий, что сделало книгу вторым крупнейшим дебютом в формате paperback за год. Больше продал только Ричард Осман с «Мы раскрываем убийства», стартовавший в мае с 33 611 экземплярами.

Элси Сильвер с романом Wild Card заняла второе место в сегменте массовой художественной литературы и четвертое в общем рейтинге. Продажи составили 26 960 экземпляров — на 56% выше, чем у ее предыдущей книги Wild Side, вышедшей в мае. На пятую строчку опустился Роберт Гэлбрейт. Его роман The Hallmarked Man продался тиражом 15 532 экземпляра, что на 70,8% меньше, чем в дебютную неделю. Однако эта динамика все же оказалась лучше второй недели предыдущей книги серии «Бегущая могила» — рост составил 6,6%.

Шестое место заняла книга Давинии Тейлор Futureproof. Издание, впервые опубликованное в мае, ранее продавалось слабо, но на этой неделе вышло на новый уровень. К продажам добавилось 13 600 экземпляров против 88 неделей ранее. Причиной стал выход автора на саммит Health Optimisation в Лондоне. В итоге книга возглавила сегмент Paperback Non-Fiction и принесла Тейлор третье первое место в этой категории.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди детских новинок лидером стала The Poisoned King Кэтрин Ранделл. За неделю книга продалась тиражом 9 281 экземпляр. Это на 7,5% выше результата романа Impossible Creatures, который вышел ровно год назад. Серия громких релизов помогла книжному рынку Великобритании достичь максимальных показателей с начала 2025 года.

Екатерина Петрова