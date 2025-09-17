Новый роман Дэна Брауна возглавил британский книжный рейтинг
Была продана 77 721 копия за неделю
Великобритания зафиксировала резкий рост продаж книг благодаря выходу сразу нескольких громких новинок. По данным NielsenIQ BookData, общий объем достиг 3,7 млн экземпляров, что на 8,8% больше, чем неделей ранее, и на 1,7% выше уровня прошлого года. Общая выручка составила £35 млн, что стало рекордом 2025 года, хотя показатель оказался на 0,8% ниже, чем в аналогичный период 2024-го.
Главным событием недели стало возвращение Дэна Брауна. Его новый роман The Secret of Secrets занял первое место в общем рейтинге, разойдясь тиражом 77 721 экземпляр. Это третий результат года после релизов Ребекки Яррос с «Ониксовым штормом» и Сюзанн Коллинз с «Рассветом жатвы», каждая из которых превысила отметку в 100 тыс. проданных копий за дебютную неделю. Книга Брауна обошла свежую работу Джейми Оливера Eat Yourself Healthy, которая разошлась тиражом 69 501 экземпляр и стала четвертым крупнейшим дебютом 2025 года.
Для Брауна это 83-е первое место в британских чартах и первое после 2018 года. Однако продажи оказались ниже результатов прошлых книг. В 2017 году роман «Происхождение» собрал за первую неделю 100 095 копий, а в 2009-м «Утраченный символ» показал 550 946.
Джейми Оливер уверенно возглавил рейтинг нон-фикшен. Eat Yourself Healthy принесла ему 184-е первое место в этом сегменте и стала самой успешной новинкой с 2017 года. Тогда его книга 5 Ingredients продалась за неделю в объеме 81 596 экземпляров и заняла рождественское первое место. На третьем месте общей десятки оказалась Лаури Гилмор с романом The Gingerbread Bakery, пятым в серии Dream Harbor. Тираж составил 31 515 копий, что сделало книгу вторым крупнейшим дебютом в формате paperback за год. Больше продал только Ричард Осман с «Мы раскрываем убийства», стартовавший в мае с 33 611 экземплярами.
Элси Сильвер с романом Wild Card заняла второе место в сегменте массовой художественной литературы и четвертое в общем рейтинге. Продажи составили 26 960 экземпляров — на 56% выше, чем у ее предыдущей книги Wild Side, вышедшей в мае. На пятую строчку опустился Роберт Гэлбрейт. Его роман The Hallmarked Man продался тиражом 15 532 экземпляра, что на 70,8% меньше, чем в дебютную неделю. Однако эта динамика все же оказалась лучше второй недели предыдущей книги серии «Бегущая могила» — рост составил 6,6%.
Шестое место заняла книга Давинии Тейлор Futureproof. Издание, впервые опубликованное в мае, ранее продавалось слабо, но на этой неделе вышло на новый уровень. К продажам добавилось 13 600 экземпляров против 88 неделей ранее. Причиной стал выход автора на саммит Health Optimisation в Лондоне. В итоге книга возглавила сегмент Paperback Non-Fiction и принесла Тейлор третье первое место в этой категории.
Среди детских новинок лидером стала The Poisoned King Кэтрин Ранделл. За неделю книга продалась тиражом 9 281 экземпляр. Это на 7,5% выше результата романа Impossible Creatures, который вышел ровно год назад. Серия громких релизов помогла книжному рынку Великобритании достичь максимальных показателей с начала 2025 года.
