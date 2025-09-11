Содержание наркомана обойдется бюджету Татарстана почти в 1100 рублей в день

Документом также определено количество специализированных коек для оказания помощи

Фото: Надира Хасанова

Кабмин Татарстана установил норматив стоимости оказания услуги по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, норматив стоимости на 2026 год составит 1082,95 рубля. На плановый период установлены следующие значения: 1087,43 рубля в 2027 году и 1088,44 рубля в 2028 году.

Документом также определено количество специализированных коек для оказания помощи: по 10 коек в девяти районах республики, 20 коек в Набережных Челнах и 40 коек в Казани. Количество коек останется неизменным на протяжении всего планового периода.

Рената Валеева