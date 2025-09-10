Защитник «Ак Барса» Карпухин поделился ожиданиями от матча с «Автомобилистом»

Команды имеют дополнительную мотивацию, считает новичок казанцев

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался об ожиданиях от матча с «Автомобилистом» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча станет дебютной для «барсов» на арене в Казани в новом сезоне.

Карпухин перешел в «Ак Барс» в августе этого года, на домашней площадке казанцев хоккеист в официальных матчах еще не играл.

— Волнительный матч, первая моя игра на домашней арене. Хочется завоевать любовь болельщиков, чтобы они получили удовольствие от нашей игры. Надеюсь, трибуны сразу погонят нас вперед и будет классная атмосфера, — приводит слова Карпухина пресс-служба клуба.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Карпухин считает, что хоккеисты «Ак Барса» и «Автомобилиста» имеют дополнительную мотивацию в очных поединках. Два сезона подряд команды встречались в первом раунде Кубка Гагарина. В прошлом сезоне «Автомобилист» уступил казанцам в семи матчах серии.

— Да, команды встречаются в плей-офф в последние годы. Думаю, что и ребята из «Автомобилиста» хотят вернуть должок за плей-офф, имеют двойную мотивацию. Будет интересная игра, — сказал Карпухин.

Игра между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет в Казани 10 сентября. Прямую трансляцию покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» в стартовых матчах проиграл по буллитам на выезде «Металлургу» (3:4 Б) и переиграл в гостях «Авангард» (2:1).

Зульфат Шафигуллин