В Казани временно перекроют движение по улице Шаляпина

Это сделают в связи со строительством сетей водоснабжения

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта на восемь дней на участке улицы Шаляпина. Перекрытие связано со строительными работами по прокладке водопроводных сетей.

С 12 по 19 сентября автомобилисты не смогут проехать по отрезку улицы Шаляпина, который располагается напротив дома №100 на улице Павлюхина.

Напомним, что 9 сентября будет частично перекрыто движение по улице Хади Такташа в связи с проведением церемонии закрытия кинофестиваля «Алтын минбар».

Наталья Жирнова