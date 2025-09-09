В Казани временно перекроют движение по улице Шаляпина
Это сделают в связи со строительством сетей водоснабжения
В Казани временно ограничат движение транспорта на восемь дней на участке улицы Шаляпина. Перекрытие связано со строительными работами по прокладке водопроводных сетей.
С 12 по 19 сентября автомобилисты не смогут проехать по отрезку улицы Шаляпина, который располагается напротив дома №100 на улице Павлюхина.
Напомним, что 9 сентября будет частично перекрыто движение по улице Хади Такташа в связи с проведением церемонии закрытия кинофестиваля «Алтын минбар».
