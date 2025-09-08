В Казани снова ограничат движение транспорта из-за кинофестиваля

9 сентября будет частично перекрыто движение по улице Хади Такташа

Фото: Динар Фатыхов

В связи с завершением XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» городские власти приняли решение о временном ограничении движения транспорта на одном из участков города. Об этом сообщили на официальном портале Мэрии.

Согласно данным, 9 сентября будет частично перекрыто движение по улице Хади Такташа. Ограничения будут действовать в течение всего дня — с полуночи до 22:00. Перекрытие затронет участок дороги между улицами Назарбаева и Тази Гиззата и Миннуллина. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Ранее в связи с проведением кинофестиваля администрация города уже перекрывала данный часток.

Напомним, что в Казани перекроют улицы на «Ночном велофесте» 27–28 сентября.

Наталья Жирнова